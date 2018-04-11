» تعليق "صلاح" بعد الفوز على مانشستر سيتي

11 أبريل 2018 - 12:12 ص

أكد نجم ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، أن الفريق كان يتوقع أن مانشستر سيتى يبدأ بالضغط، ولكننا استطعنا تجاوز ذلك بنجاح.



وأوضح صلاح فى تصريحات بعد المباراة: "لعبنا موسما رائعا، ونحن سعداء بالوصول لنصف النهائي، ونأمل من الله التوفيق في المباريات القادمة".

