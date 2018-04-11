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6 أرقام لليفربول بعد التأهل لنصف النهائي

الرياضة

ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي

المصريون ووكالات

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي، 6 أرقام بعدما تغلب على مواطنه مانشستر سيتي بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتأهل على إثرها للمربع الذهبي للبطولة القارية.
وجاءت الأرقام على النحو التالي: 
1ـ أصبح ليفربول أكثر فريق إنجليزي يسجل أهدافًا خلال موسم واحد في بطولة دوري أبطال أوروبا، بإجمالي 33 هدفًا.
2ـ ليفربول أول فريق يهزم مانشستر سيتي 3 مرات خلال موسم واحد منذ مانشستر يونايتد في موسم 2009-2010، بواقع مرة واحدة في الدوري المحلي ومرتين في دوري أبطال أوروبا.
3ـ ليفربول وصل إلى نصف نهائي البطولات الأوروبية للمرة العاشرة في تاريخه.
4ـ ليفربول أصبح أول فريق يهزم فريقًا يدربه الإسباني غوسيب غوارديولا بإجمالي 3 مرات خلال نفس الموسم.
5ـ ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.
6ـ تأهل ليفربول إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه ولأول مرة منذ موسم 2007-2008. 

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