فالفيردي يعلن تحمل مسؤولية خروج برشلونة

11 أبريل 2018 - 12:00 ص

قال أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني إنه يتحمل مسؤولية خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



جاءت تصريحات فالفيردي في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، عقب هزيمة فريقه من روما الإيطالي بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف.



وأكد فالفيردي "أنا أشعر بالمسؤولية، فالمدرب هو من يضع الخطط، هو من يختار التبديلات، المدرب هو واجهة الفريق، لذا أتحمل الخروج الأوروبي".



وأضاف "كانت مباراة لم نستطع وضع بصمتنا فيها، روما قدم مباراة عظيمة، لم نستطع وضع أنفسنا في المباراة في أي لحظة".



وأشار فالفيردي "تحقيق البطولات أمر صعب جدًا، على الجميع فهم ذلك، هدفنا الآن حسم الليغا والكأس".

