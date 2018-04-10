واشنطن: من "الواضح للغاية" استخدم السلاح الكيميائي بدوما

10 أبريل 2018 - 11:55 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نورت إنه "من الواضح للغاية" استخدم السلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، تطرقت خلاله إلى الهجوم الكيميائي على دوما المحاصرة من قبل النظام السوري.



وفي معرض ردها على سؤال فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتظر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حال قررت توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، قالت نورت: "لدينا معلومات استخباراتية أما المنظمة لديها معلومات. من الواضح للغاية أنه جرى استخدام السلاح الكيميائي في دوما".



وأضافت: "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستذهب إلى الساحة وستجمع معلومات، وهذا أمر مهم ونحن نثق بها".



واستطردت بالقول "حكومة الولايات المتحدة لديها آلياتها الخاصة لبحث المسألة. هذه المسائل متعلقة بالاستخبارات. نحن نتبادل المعلومات مع حلفائنا وشركائنا. نعرف المنظمة جيدًا، ونحن بحاجة لمعرفة ليس فقط ما استخدم (بدوما) إنما الجهة التي استخدمته أيضًا".

