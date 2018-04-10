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بـ"تفجيرات الكنائس"

إحالة 36 شخصًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم

قضايا وحوادث

إعدام ٣٥ إخوانيًا والمؤبد لـ٥٤ آخرين
إعدام ٣٥ إخوانيًا والمؤبد لـ٥٤ آخرين

المصريون ووكالات

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أحالت محكمة عسكرية، شمالي مصر، الثلاثاء، 36 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجيرات الكنائس" إلى مفتى البلاد لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وفق إعلام محلي.
وحسب وسائل إعلام محلية منها بوابة صحيفة أخبار اليوم، المملوكة للدولة، فإن المحكمة العسكرية بالإسكندرية، (شمال)، أحالت أوراق 36 متهمًا حضوريًا إلى مفتى البلاد.
وحددت المحكمة جلسة 15 مايو /أيار للحكم على جميع المتهمين فى القضية التى يحاكم فيها 48 متهمًا (أحيل 36 منهم فقط للمفتي، بينما لن تصل عقوبة الباقين للإعدام).
ولم يتسن الحصول على تعليق من محامى المتهمين المحالين للمفتى، ولم تعتاد المحاكم العسكرية أن تصدر بيانا بشأن قرارتها.
وفى 21 مايو/ أيار 2017، أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 48 شخصًا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير 3 كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر/كانون الأول 2016، وأبريل/نيسان 2017، وأسفرت عن مقتل العشرات.
وحسب بيان الإحالة، فإن قائمة الاتهام تضم أيضًا "تصنيع وحيازة عبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا".
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريًا وليس إلزاميًا للمحكمة.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المتهمين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم إلغاء أغلب هذه الأحكام من قبل محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد) وتخفيف وتأييد بعضها الآخر. 

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