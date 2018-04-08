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غرفة السياحة تعلن آخر موعد لتسجيل الأسماء لأداء فريضة الحج

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الغرفة السياحية

‎أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ على بوابة الحج الموحدة بوزارة الداخلية، يوم 28 من أبريل الجاري على أن تجرى القرعة الإلكترونية في الأول من مايو المقبل.

وأعلنت الغرفة في تصريحات صحفية، أن المواطن يتقدم بطلب الحج إلى إحدى شركات السياحة التي تتولي تسجيل بيانات المواطن وتجهيز أوراقه للدخول في قرعة الحج السياحي طبقًا المستوي الذي يرغب فيه المواطن من مستويات الحج المختلفة "أربع وخمس نجوم واقتصادي وبري".

وأكد هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال الغرفة أن الشركات ستتوجه للغرفة لتسجيل وتسلم الإيصالات الخاصة بجدية الحجز وفقًا للآلية المتبعة عقب سداد مبلغ جدية الحجز عن كل مواطن نقدًا في أي فرع من فروع بنك مصر في الحساب المخصص باسم قرعة الحج السياحي مشيرًا إلى أن رسوم جدية الحجز لمستوى 5 نجوم تبلغ 20 ألف جنيه رسوم مستوى 4 نجوم 15 ألف جنيه ورسوم المستوى الاقتصادي 10 آلاف جنيه.

 وأصاف أنه سيتم رد المبالغ الخاصة بمقدمات جدية الحجز للمواطنين الفائزين في القرعة إلى الشركات رأس التضامن بعد اعتماد الضامنات بالغرفة أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق سيتم رد الأموال الخاصة بهم بإيصال باسم الحاج نفسه يصرفه من احد فروع بنك مصر في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان النتيجة وفقا لضوابط الحج.

 وأكد أن اللجنة العليا للحج السياحي اتفقت مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية بالسعودية على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وذلك بزيادة 2% عن أسعار الخدمات العام الماضى بالإضافة لـ 5% ضريبة القيمة المضافة وبنفس خدمات العام الماضى وتم الاتفاق على أن تكون سعة الخيمة بمشعر منى 14 حاجًا للمستوى الخمس والأربع نجوم بدلا من 16 حاجًا كما حدث العام الماضى.

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