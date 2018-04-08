المحافظين: حالة من عدم الاتزان بين الإعلام والدولة

08 أبريل 2018 - 01:40 م

أكد حزب المحافظين أنه قلق مما آل إليه وضع الصحافة والإعلام في مصر حاليًا والذي يؤكد أن هناك حالة من عدم الاتزان بين الإعلام والدولة فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية والتزام الدولة بتطبيق الدستور فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات وحرية العمل الصحفي، علي حد تصريحاته.

وأضاف الحزب في بيانه أنه من منطلق أن الدستور يكفل للصحفيين حرية الحصول علي المعلومات وحرية النشر، وحرية التعبير ووضع آليات لحماية حقوق الصحفيين وإلزام كل مؤسسات الدولة بها فإنه يتوجب علي الدولة الالتزام بالنص الدستوري وعدم تجاوزه ومع التأكيد علي التزام كل مؤسسات الدولة والجهات التنفيذية بالتعامل مع الصحفيين والإعلاميين بشفافية وعدم حجب المعلومات بما يترتب عليه تخبط وتضارب في الأخبار يؤدي إلي فقد ثقة المواطنين في الإعلام والدولة.

وأكد الحزب أن الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أحد الحقوق التي كفلها الدستور المصري ويجب الحفاظ على هذا الحق دون انتقاص ودون أن يجور علي مطالب الاستقرار.

وقد رصد بيت الخبرة البرلمانية التابع لحزب المحافظين عدد من التجاوزات خلال الربع الأول من 2018 تمثلت في منع من التغطية وفصل تعسفي لعدد من الصحفيين وقيود تنظيمية جديدة وانتهاك الاستقلال النقابي وحرية الصحفيين تمثلت في المنع من السفر بالإضافة لقيود علي النشر.

وأكد الحزب أن التحديات الداخلية والخارجية تتطلب حالة من الوعي المجتمعي لن تحدث إلا بإثراء حالة النقاش وإتاحة المعلومات والرد علي الحجة بالحجة، وعدم التعسف في تطبيق المحاذير.

وأشار إلى أن إغلاق المجال أمام الرأي الأخر يؤدى إلي لجوء البعض للتعرض لقنوات تبث معلومات مغلوطة باعتبارها الرأي الأخر وهذا من شأنه أن يضعف ثقة المجتمع في ذاته ومؤسساته بينما ضمان حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات مع إعلاء قيمة المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية هو السبيل الوحيد لنبذ الأفكار المغلوطة والمشبوهة وإعادة الثقة للشعب في مؤسساته.

ووجه الحزب رسالة إلى المؤسسات والإعلاميين ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والتحقق من المعلومات من مصادرها الموثقة وإعلاء قيمة حق المواطن في المعرفة، ووضع أسس لعمل الصحفيين غير النقابيين تضمن لهم الأمن والسلامة اثناء التغطية الصحفية.