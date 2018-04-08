"صلاح" يقتحم الإعلام الإسرائيلي

08 أبريل 2018 - 01:34 م

تناولت عدد من الصحف الحديث حول اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي باهتمام بالغ بعد المستوى الذي ظهر به في الدوري الإنجليزي واحتلاله صدارة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكانت أبرز هذه الوسائل القناة الثانية العبرية، التي ذكرت تقريرًا عن أن صلاح نجح في موسم واحد في اقتحام القمة العالمية، وأصبح لاعب العام في أفريقيا ومرشحًا مباشرًا للقب الحذاء الذهبي ولاعب هذا الموسم في إنجلترا.

وتناول التقرير رحلة صلاح منذ بدايته في قرية صغيرة في مصر بعيدة جدًا عن القاهرة إلى تصدر القمة.

وتحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الانتصار الأخير لصلاح، أمام فريق مانشستر سيتي، وفوز الفريق بـ3 أهدف مقابل لا شيء، من ضمنهم هدف أحرزه الفرعون المصري.

ونشرت القناة الرياضية الإسرائيلية الخامسة فيلمًا عن صلاح حقق معدلات مشاهدات كبيرة كما استضافت مراسل شئون الشرق الأوسط في قناة "مكان" روعي قيس للحديث عن اللاعب المتألق.