  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
الاحرار

ساويرس يرد على تصريحات "موسى" حول "التكتل"

رامي جان

جان لمعتصمي الشرق: يا جماعة ارجعوا أهلا بكم في مصر

حازم أبو إسماعيل

أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

امال فهمي

وفاه الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92عامًا

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

بحر البقر

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

نجاد البرعي: الدولة ليست بحاجة لقوانين ملاحقة الإنترنت

"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

حفيد مؤسس جماعة الاخوان

حفيد مؤسس الإخوان متهم باغتصاب "معاقة ذهنية"

"صلاح" يقتحم الإعلام الإسرائيلي

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة

#

"أحمد فتحي" يعلق على وصف الفراعنة بمنتخب «صلاح»

#

طائرة إسرائيلية بدون طيار تطلق قنابل الغاز علي الفلسطينيين

#

"خيانة صديق".. مساعد نتنياهو يشهد ضده في قضية فساد

الدوري الإنجليزي

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

البريميرليج

تناولت عدد من الصحف الحديث حول اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي باهتمام بالغ بعد المستوى الذي ظهر به في الدوري الإنجليزي واحتلاله صدارة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكانت أبرز هذه الوسائل القناة الثانية العبرية، التي ذكرت تقريرًا عن أن صلاح نجح في موسم واحد في اقتحام القمة العالمية، وأصبح لاعب العام في أفريقيا ومرشحًا مباشرًا للقب الحذاء الذهبي ولاعب هذا الموسم في إنجلترا.

وتناول التقرير رحلة صلاح منذ بدايته في قرية صغيرة في مصر بعيدة جدًا عن القاهرة إلى تصدر القمة.

وتحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الانتصار الأخير لصلاح، أمام فريق مانشستر سيتي، وفوز الفريق بـ3 أهدف مقابل لا شيء، من ضمنهم هدف أحرزه الفرعون المصري.

ونشرت القناة الرياضية الإسرائيلية الخامسة فيلمًا عن صلاح حقق معدلات مشاهدات كبيرة كما استضافت مراسل شئون الشرق الأوسط في قناة "مكان" روعي قيس للحديث عن اللاعب المتألق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق
» وفاة لاعب الزمالك فى حادث سير على المحور
» 7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية
» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى
» شرط "السعيد" لرد الـ40 مليون جنيه للزمالك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية