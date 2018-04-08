جان لمعتصمي الشرق: يا جماعة ارجعوا أهلا بكم في مصر

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قال رامي جان الناشط القبطي والإعلامى العائد من تركيا لمصر مؤخرا، إن رئيس مجلس إدارة قناة الشرق أيمن نور منع سامي كمال الصحفي الهارب حاليًا في تركيا من التواصل ولقاء الشباب المعتصمين داخل قناة الشرق، التي تبث من تركيا.

وأضاف جان علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماع تويتر: تواصلت مع الشباب والذين أكدوا أن الأزمة مستمرة وأن سامي كمال ذهب ليساند الشباب والأمن التركي منعه من الدخول بأوامر من أيمن نور.

وأكد جان أنني أكرر دعوتي للشباب: "أنا موجود و متواصل معاكم، من يريد العودة أهلا به وأرسل للجميع رسائل طمأنة، لا وجود لأي أفعال انتقامية من أي نوع ضد العائدين من تركيا".

يذكر أن المذيعين والموظفين المفصولين من قناة "الشرق" بدأوا اعتصامًا مفتوحًا منذ أيام  داخل مقر القناة التي تبث من تركيا.

ويشارك في الاعتصام أكثر من 20 شخصًا تم فصلهم، من بينهم المذيعان محمد طلبة رضوان وطارق قاسم، احتجاجًا على قرارات فصلهم، إثر مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية.

وأوضح المعتصمون أن  "أيمن نور  يرفض التجاوب مع مطالب المعتصمين ويمنعهم من دخول القناة، واستعان بعدد من البلطجية الأكراد والمغاربة، لمنعهم من الدخول".



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