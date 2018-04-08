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برلمانى يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الكهرباء بسبب فساد الوزارة

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البرلماني نبيل أبو باشا
البرلماني نبيل أبو باشا

أمينة عبد العال

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تقدم النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين وتصريح الوزير عن رفع الدعم بشكل نهائي عن الكهرباء بنهاية 2022.

وقال "أبو باشا" في تصريحات صحفية له: نريد من وزير الكهرباء معرفة قيمة استخراج الكهرباء في الدول التي تشابه حالة مصر وتستخدم السولار في توليد الكهرباء مثل الأردن ولبنان والسودان والتشاد مضيفًا: "يجب أن يحاسب المواطن في مصر بنفس قيمة ما يدفعه المواطن في هذه الدول".

وأضاف: "عضو مجلس النواب" أن سعر كيلو الكهرباء مرتفع بالمقارنة بهذه الدول وفواتير الكهرباء أصبحت تشكل عبء كبير على الأسرة المصرية والمشروعات والمحلات الصغيرة مشيرًا  أن تصريحات الوزير غير موفقه بالمرة.

وأشار إلى أن المواطن ممكن أن يتحمل تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر، لكن لا يجب أن نحمله الفساد الموجود في مؤسسات وزارة الكهرباء فهو أمر يفوق الاحتمال خاصة مرتبات  المستشارين والبدلات والمكافآت وغير ذلك من التكاليف الغير موجودة  في البلاد المقارنة.

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