تحصيل 87 مليون جنيه خلال 5 أشهر لصالح خزانة الدولة

08 أبريل 2018 - 12:55 م

تمكنت أقسام التنفيذ بفروع وأقسام هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تحصيل مبلغ 87 مليونا و270 ألف جنيه، خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى شهر فبراير الماضي، لصالح الخزانة العامة للدولة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.. مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت أيضًا من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من 2 مليار جنيه، تمثل قيمة القضايا التي قُضى فيها بالرفض بناء على الدفاع الذي أعده مستشارو الهيئة أمام جميع المحاكم.