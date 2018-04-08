  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:17 ص
بحث متقدم
نافعة: الإخوان مهدوا السلطة للسيسي

نافعة: هذا هو المخرج الوحيد للفراغ السياسى بالبلاد

أمير قطر

مفاجأة.. أمير قطر علي رأس القمة العربية في الرياض

محمد صلاح

شاهد.. فيديو نارد لمهارة "صلاح" في الطفولة

أرشيفية

"البرسيم" يتسبب في ارتفاع أسعار المواصلات بالشيخ زويد

بالفيديو.. تعرف علي نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

البيان 18 للقوات المسلحة حول "العملية الشاملة"

الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك

ناجون من القصف

نظام الأسد يقتل 150 سوريا بالكيماوي في "دوما"

جبرائيل وعبد المنعم فؤاد

فيديو .. خناقة بين جبرائيل وأستاذ بالأزهر تنهي الحلقة

مصطفى كامل السيد

انظروا لهذه الصورة لتعرفوا ما حدث في اجتماع سد النهضة

محمد صلاح

أسطورة "مانشستر سيتي" ينحاز لصلاح ضد نجم فريقه

برلماني عن غرامة الامتناع عن التصويت: "تفتيش في النوايا"

آخر الأخبار

النائب طلعت خليل
النائب طلعت خليل

منار شديد

أخبار متعلقة
#

الكنيسة تتبرأ من رحلات المسيحيين إلى القدس

#

رفض برلماني لتفعيل غرامة المقاطعين للانتخابات

#

هل تُخصم غرامة "الرئاسية" من فاتورة الكهرباء؟

#

غرامة الانتخابات تشعل السخرية على «السوشيال ميديا»

مجلس النواب

الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي

الرئيس

الامتناع عن التصويت

علق طلعت خليل، عضو مجلس النواب، على اقتراح برلماني بخصم غرامة الامتناع عن التصويت الانتخابي، والتي تصل لـ500 جنيه من بطاقة التموين، قائلًا: "ده تفتيش في نوايا الناس، وهذا شيء لا يصح".

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن البرلمان لابد أن يمارس أعمال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وليس توقيع غرامات على الشعب.

وأوضح طلعت  خليل، عضو مجلس النواب أن البرلمان عليه أن يفكر في زيادة موارد الدولة، وإعادة ترتيب بنود الإنفاق العام، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، معقبًا: "أزاي نقول إن مقاطعي الانتخابات كارهي الدولة، ده خلط بالأوراق، وشيء في منتهى الخطورة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"شيرين" فى حفل زفافها
» انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 26 درجة
» فوائد لا تعلمها للشيكولاتة: تقي من السكات الدماغية
» دراسة: فقدان المال يسبب الوفاة المبكرة
» الفاتيكان يعتقل قس ودبلوماسي لحيازته مواد إباحية للأطفال
» اختراع جديد يعيد البصر لمن فقدوه
» 10 أطعمة تقيك من مرض السرطان
» أمريكا: روسيا ستتحمل مسؤوليتها عن قصف السوريين بالكيماوي
» حملة للتعريف بالإسلام تتواصل مع 200 ألف شخص بـ3 قارات
» أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد إعلان زواجها من حسام حبيب
» مقتل وإصابة 6 في احتراق برج "ترامب"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية