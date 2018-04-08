مفاجأة.. أمير قطر علي رأس القمة العربية في الرياض

08 أبريل 2018 - 09:39 ص

كشف مصدر دبلوماسي عربي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المقررة في السعودية الأحد المقبل الموافق 15 أبريل الجاري ، بحسب ما ذكرته الرأي الكويتية.

وتأتي هذه المشاركة الغير متوقعة بعد ترأس الأمير تميم وفد بلاده في القمة الخليجية في الكويت مؤخراً وعدم غيابه عنها.

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، كانت قد أكدت أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة العربية المقرر إجراؤها في 15 أبريل من الشهر الحالي في الرياض ، بحسب الأناضول.

وأضافت الخاطر أن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحاً على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة ، لافتة إلي أنه في حال تم طرح المسألة، كما أكدنا مراراً، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها.

يذكر أن قطر قد شاركت في الاجتماع التحضيري للقمة، الذي عقد في مارس الماضي في القاهرة، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن مسعد المريخي .

وتعتبر هذه القمة العربية الأولى بعد الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو من العام الماضي، بعد قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.