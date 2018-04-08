» انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 26 درجة

08 أبريل 2018 - 09:21 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الأحد 8 أبريل، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً بارداً ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفاً إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

وسط الدلتا 15 25

الإسكندرية 14 20

بلطيم 15 21

مطروح 13 19

السلوم 12 20

سيوة 12 26

بورسعيد 17 21

دمياط 18 22

العريش 11 22

رفح 12 21

الإسماعيلية 12 26

السويس 15 26

رأس سدر 16 25

نخل 10 26

نويبع 22 27

طابا 18 25

كاترين 12 21

الطور 17 25

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 30

الفيوم 15 28

بني سويف 15 28

المنيا 14 29

أسيوط 14 28

سوهاج 17 29

قنا 18 31

الأقصر 19 33

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 18 32

شلاتين 21 30

أبو رماد 20 27

رأس حدربة 22 27

حلايب 23 28?