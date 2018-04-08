» اختراع جديد يعيد البصر لمن فقدوه

08 أبريل 2018 - 08:50 ص

تمكن علماء من ابتكار لاصقة ساهمت في إعادة الرؤية إلى الأشخاص الذين فقدوا بصرهم بسبب عوامل السن .





اكتشف باحثون لاصقة للعين تعمل على تحسين الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر المرتبط بالعمر.

وأظهرت دراسة أمريكية أنه عندما يتم زرعها في الجزء الخلفي من العين عند الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي الجاف فإنهم بشكل عام يستعيدون الرؤية بشكل محسن ومستقر.

وقد تمكنت امرأة عمرها 69 عاما من قراءة 24 حرفا بعد تركيب الجهاز مقارنة بسبعة أحرف فقط قبل ذلك.

ويتضمن الجهاز رقعة رقيقة مغطاة بخلايا الشبكية الجنينية السليمة على النسيج بالقرب من العصب البصري والذي يرسل نبضات إلى الدماغ حيث مصدر تشكيل الصور.



ويؤثر الضمور البقعي الجاف على 1.75 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها ويؤدي إلى تقليل الرؤية المركزية بسبب ترقق جزء الشبكية المسؤول عن الرؤية المباشرة.

وقام الباحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا باستخدام اللاصقة على شبكية العين لأربعة أشخاص لديهم مرض الضمور البقعي الجاف المتقدم، وبعد مرور عام استطاعت اللاصقة أن تحافظ على استقرار الرؤية في جميع عيون المشاركين الذين عولجوا، في حين استمر أولئك الذين لم يتلقوا التصحيح في التدهور.

ويعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن لاصقة العين تعمل على تصحيح وتحسين رؤية الأشخاص في المدى القصير ويخططون لإجراء تجربة أكبر تختبر الجهاز على المرضى في مرحلة مبكرة من المرض.