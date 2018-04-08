نظام الأسد يقتل 150 سوريا بالكيماوي في "دوما"

08 أبريل 2018 - 08:33 ص

ارتكبت قوات النظام السوري بقيادة بشار الأسد مجزرة جديدة بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما مما أسفر عن مقتل 150 شخصًا في أقل تقدير .





وشن النظام هجوما كيميائيا على المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية.

وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات النظام وداعميه استهدفوا دوما بأسلحة كيميائية.

وقالت مصادر سورية محلية إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 150 مدنيا على الأقل، وإصابة مئات يجري التعامل معهم ميدانيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وخلال الأسبوع الماضي، غادر آلاف الأشخاص، بينهم مقاتلون من المعارضة وأسرهم، الغوطة الشرقية إلى مناطق في محافظات حلب وإدلب وحماة، بعد نحو شهرين من حملة عنيفة شنتها قوات النظام بدعم روسي استخدمت خلالها قنابل حارقة وغازات سامة.

وبدأت قوات النظام الجمعة شن هجمات جوية وبرية عنيفة على دوما، آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة.

وأفادت مصادر محلية بأن سبب استئناف النظام لهجماته هو فشل روسيا وفصيل "جيش الإسلام" المنتشر بالمدينة في التوصل لاتفاق حول الهدنة والإجلاء كما حصل مع باقي مناطق الغوطة.

أمريكا تتابع



قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة تتابع تقارير عن هجوم كيماوي محتمل في سوريا، وإن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية إن شملت الواقعة استخدام أسلحة كيماوية مميتة.



وقالت وزارة الخارجية: "تاريخ النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه ليس محل شك... روسيا تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية الاستهداف الوحشي لعدد لا يحصى من السوريين بأسلحة كيماوية".

#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/8bmvWfYqI7

الانسانية تموت في عالم لا يعرف معنى الرحمة !#الأسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/fkj8JnhWoM — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) 7 April 2018

لم يتم إحصاء عدد الشهداء حتى هذه اللحظة، فهناك من المدنيين من يختبئ بأماكن غير معروفة لذا فالعدد مايزال مجهولا.#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/hIzQ3pDVrM — فالح الشبلي (@falih_448) 7 April 2018

طفل كان من ضحايا الغازات السامة في دوما #الأسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/VcA9BLEWax — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) 7 April 2018

عشرات العائلات قتلت بدون دماء في هجوم عصابات الاسد بغاز الكيماوي على الابرياء العزل في مدينة دوما #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/5tQBuCHQYM — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) 7 April 2018

صمت العالم لسنوات وتآمرهم مع القاتل السفاح وعصابته، وتصنعهم الجهل بجرائم عصابة قتلت مليون سوري، جعل إعلام الزُناة يستهزئ بدماء أطفالنا فوق جريمته القذرة، وينسب للثوار أنهم هم من يقتلون عوائلهم بالكيماوي ليتهموا النظام بذلك!#الأسد_يقصف_دوما_بالكيماوي#Assad_Bombing_Douma_Chemical pic.twitter.com/nkpXAkh4Aj — د.عبد المنعم زين الدين (@DrZaineddin) 7 April 2018

تعجز الكلمات ويعجز اللسان عن وصف ما جرى اليوم في دوما

صور جديدة من المجارز المروعة بالسلاح الكيماوي #الأسد_يقصف_دوما_بالكيماوي pic.twitter.com/uVlIuerXVy — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) 7 April 2018

#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي لا يعرف تأريخ البشرية صمت عن جرائم أُبيد فيها الإنسان كما يحصل الآن في سورية. — حنظلة (@CHIVOS3) 7 April 2018

مائة شهيد اختناقا بالكيماوي خلال ساعة.



وإنّا يا الله نختنق و تتناثر اشلاؤنا عند كل قذيفة ، وتنثقب أجسادنا عند كل طلقة ولكننا لانموت فنرتاح ولا نحيا فندفع ، بل نعلق في برزخ الالم نراقب كل هذا الوجع والدناءة والصمت ونصطلي بهما..

فانتصر و ارحم و انتقم.#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي — Mr.Error (@m_vic_) 7 April 2018