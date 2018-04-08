فيديو .. خناقة بين جبرائيل وأستاذ بالأزهر تنهي الحلقة

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عبد المنعم فؤاد

أنهت الإعلامية دينا يحيى - مقدمة برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة المحور - حلقة برنامجها بعد حدوث تراشق بين المحامي نجيب جبرائيل الدكتور عبد المنعم فؤاد الأستاذ بجامعة الأزهر على خلفية زيارة بعض المسيحيين للقدس .

واعتبر "فؤاد" أن زيارة بعض المسيحيين المصريين للقدس من قبيل "السياحة الدينية" ، وهو ما وصفه بأنه "تطبيع" مع إسرائيل .

ورد "جبرائيل" على كلام "فؤاد" أن زيارة المسيحيين للقدس لرؤية مقدساتهم أمر روحي ولا علاقة له بالموقف السياسي .

واتهم "فؤاد" نظيره "جبرائيل" بما أسماه "عدم التأدب" ، وهو ما رد عليه الأخير بأنه أكثر أدبا منه ، مهددًا إياه بتقديم بلاغ ضده .. وهو ما جعل مقدمة البرنامج تنهي الحلقة .

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