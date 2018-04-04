اليوم.. استكمال محاكمة قاتل "عروس بنها"

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تباشر محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل "تقى ناجي" والمعروفة إعلاميًا بعروس بنها.

كانت محكمة جنايات بنها، قررت تأجيل النظر في قضية "تقى ناجي" المعروفة إعلاميا بـ"عروس كفر الجزار"، لحين البت في طلب دفاع المتهمين برد هيئة المحكمة، الذي نظرت فيه أمس الثلاثاء دائرة المدني الكلية بمحكمة بنها، وقضت ببطلان الدعوى المقدَّمة من المتهمين في رد هيئة المحكمة، وألزمت المدعين بدفع غرامة 12 ألف جنيه.

وأشار المستشار أحمد البرنس، محامي أسرة المجني عليها، أنه بعد صدور الحكم سيتم النظر في القضية أمام محكمة الجنايات اليوم، في طورها الطبيعي.

كان المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال بنها أمر بإحالة المتهمين "حسان. ص" وصديقه "أحمد. ح" وشقيقة المتهم الأول بتهمة قتل تقى ناجي يوم نقل منقولات الزوجية الخاصة بها مستغلين وجودها بمفردها في المنزل.


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