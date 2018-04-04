» تعرف علي أسعار الدولار اليوم

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الاربعاء

تقدم "المصريون" للقراء أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-4، حيث استقر سعر الدولار، خلال التعاملات الصباحية، بشكل ملحوظ، وسجّل السعر بالبنك المركزي المصري 17.57 جنيه للشراء، 17.67 جنيه للبيع.

فيما سجّل السعر ببنك قناة السويس 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وبالبنك المصري لتنمية الصادرات 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وببنك البركة 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وببنك القاهرة 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.


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