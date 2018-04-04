اليوم.. استئناف محاكمة 4 متهمين فى حرق مجلس ملوى

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المحكمة العسكرية
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تستأنف اليوم الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 4 متهمين بحرق مجلس مدينة ملوى، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وفق محامى المتهمين.

وقال الدفاع إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الصادر بحقهم أحكامَا بالسجن المؤبد غيابيًا وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة بعدة تهم من بينها تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

كانت المحكمة العسكرية قد استعمت فى جلستها الماضية لباقى  أقوال لشهود فى القضية التى تعود  إلى الأحداث التى شهدتها البلاد  تزامنًا مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

                                          

 

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