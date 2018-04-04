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البحرالأحمر ترفع حالة الطوارئ لأعياد الربيع

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

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محاربة الإرهاب

عضو

وفد مصر

السفير جلال الرشيد

رفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحرالأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد لأعياد شم النسيم، بفتح الشواطئ لاستقبال الزائرين وعمل حملات على المحلات للتأكد من صلاحية المأكولات البحرية خلال أعياد الربيع.

وأضاف عبد الله تم التشديد على المستشفيات بتواجد الأطباء والعاملين مع توفير الأدوية الأزمة ومن جانبها قالت الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل نطاق المحافظة، والتشديد على الانضباط وتواجد الأطباء والعاملين وفرق الانتشار السريع، استعدادًا لاستقبال احتفالات شم النسيم.

 وأضافت "شطا"، سيتم تواجد سيارات رعاية صحية ثابتة أمام الشواطئ العامة والمنتزهات ومتحركة تجوب أماكن الازدحام.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة توافر الأدوية وكل المستلزمات الطبية وأكياس الدم بكل المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، كما شددت على انعقاد غرفة الأزمات بديوان المديرية على مدار الساعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة الأمر، وذلك حرصًا على توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين خلال فترة الأعياد. 

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