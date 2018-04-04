شاهد صدمة الغندور بعد علمه بانتقال نجم الزمالك للأهلي

04 أبريل 2018 - 08:48 ص

فاجأ الناقد الرياضي أحمد جلال ، الإعلامي خالد الغندور بإبلاغه أن نجم خط وسط الزمالك "محمد إبراهيم" انتقل فعليا للنادي الأهلي .



وقال "جلال" في لقاء مع برنامج "الغندور والجمهور" : "محمد إبراهيم زمالكاوي درجة ثالثة لكنه باع جميع أملاكه من أجل العودة للزمالك بعد احترافه في البرتغال ، وجاء هنا ففوجيء بنقد ومعاملة غير جيدة ".



وأضاف: "الكابتن إيهاب جلال لا يعطيه الفرصة ، وقد صدرت له تعليمات أن يتحدث مع محمد إبراهيم لدرجة أن المحاضرة الفنية قبل آخر مباراة لعبها إبراهيم وقف جلال لمدة نصف ساعة يتحدث مع محمد إبراهيم ويطلب منه تحديد موقفه بخصوص الزمالك والأهلي".



وتابع : "صدرت تعليمات لمحمد إبراهيم ووكيله من إدارة النادي الأهلي بعدم الحديث في الأمر وإثارة المشاكل".



وقاطعه "الغندور" متفاجئًا: "الكلام اللي بتقوله دة خطير جدًا وكأن خلاص الموضوع انتهى ومحمد إبراهيم عرف هياخد كام وكأنك حاضر معاهم القعدة "... فرد جلال قائلًا: "أنا بقولك اللي بيحصل".



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