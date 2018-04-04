  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم
احمد ماهر

ماهر فى رسالة قوية لـ"السلطة": "الرئيس خلاص فاز"

حسن نافعة

نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟

الأديب أحمد خالد توفيق

رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟

الدولار

تعرف علي أسعار الدولار اليوم

بسمة وهبة

بسمة وهبة للأسواني: ايه السفالة دي؟

خالد الغندور

شاهد صدمة الغندور بعد علمه بانتقال نجم الزمالك للأهلي

أديب

أديب يكشف أسرارا جديدة عن سبب انتحار نجل الفخراني

أحمد خالد توفيق

الغيطي يهاجم "خالد توفيق": كان شايف "مرسي" ملاك

الفخراني

شاهد .. أوراق نجل الفخراني التي دوّن فيها سبب انتحاره

بدء استئناف حمدي الفخراني فى اتهامه بـ"استغلال النفوذ"

أسرار خطيرة تكشفها ابنة "الفخراني" عن انتحار شقيقها

شاهد صدمة الغندور بعد علمه بانتقال نجم الزمالك للأهلي

الرياضة

خالد الغندور
خالد الغندور

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»

#

أول تعليق من "حامد" بعد التجديد 3 مواسم

#

بالفيديو.. السعيد يغادر الأهلى من أجل 3 ملايين دولار

#

القيعي لـ«حازم إمام»:«أنت مصدق نفسك»

محمد ابراهيم

خالد الغندور

فاجأ الناقد الرياضي أحمد جلال ، الإعلامي خالد الغندور بإبلاغه أن نجم خط وسط الزمالك "محمد إبراهيم" انتقل فعليا للنادي الأهلي .

وقال "جلال" في لقاء مع برنامج "الغندور والجمهور" : "محمد إبراهيم زمالكاوي درجة ثالثة لكنه باع جميع أملاكه من أجل العودة للزمالك بعد احترافه في البرتغال ، وجاء هنا ففوجيء بنقد ومعاملة غير جيدة ".

وأضاف: "الكابتن إيهاب جلال لا يعطيه الفرصة ، وقد صدرت له تعليمات أن يتحدث مع محمد إبراهيم لدرجة أن المحاضرة الفنية قبل آخر مباراة لعبها إبراهيم وقف جلال لمدة نصف ساعة يتحدث مع محمد إبراهيم ويطلب منه تحديد موقفه بخصوص الزمالك والأهلي".

وتابع : "صدرت تعليمات لمحمد إبراهيم ووكيله من إدارة النادي الأهلي بعدم الحديث في الأمر وإثارة المشاكل".

وقاطعه "الغندور" متفاجئًا: "الكلام اللي بتقوله دة خطير جدًا وكأن خلاص الموضوع انتهى ومحمد إبراهيم عرف هياخد كام وكأنك حاضر معاهم القعدة "... فرد جلال قائلًا: "أنا بقولك اللي بيحصل".

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"
» نافعة : أنا من أوائل المؤيدين للسيسي ..في هذه الحالة؟
» تعرف علي أسعار الدولار اليوم
» تعرف على مكان المدينة المذكورة بالقرآن "إرم ذات العماد"
» 116 قتيلاً وجريحاً بمجزرة في مدرسة قرآنية
» رسالة لـ"خالد توفيق" منذ 11 عاما..تعرف عليها؟
» تعليق ناري لـ"أديب" على مطالب ألتراس أهلاوي
» مفاجأة صادمة عن سبب انتحار نجل «الفخراني»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية