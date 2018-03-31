الأهلي يطرح كراستي مزايدة «البث» و«الرعاية»

31 مارس 2018 - 09:42 م

طرح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، كراستي الشروط الخاصة بحقوق الرعاية وحقوق البث لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، إن شركة "صلة" الراعية للنادى في الوقت الحالى هى أولى الشركات التى قامت بشراء الكراستين لدخول المزايدة المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن كراسات الشروط المطروحة تعكس الطموحات الكبيرة للأهلى ومجلس إدارته لتحقيق كل الأهداف المنشودة لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلى فى كل مكان.

وكشف المدير التنفيذى للأهلى، عن أن كراسات الشروط أيضًا جاءت بعد دراسة تسويقية كبيرة فى الداخل والخارج، وتضمنت العديد من الجوانب الإيجابية لتحقيق أكبر عائد مالى للنادى وعلى سبيل المثال تضمنت العديد من المزايا منها:

أولا: تم إعدادها بحيث تعالج التحديات التى كانت تواجه الشركات الراعية والقنوات الناقلة لمباريات الأهلى فى السنوات الماضية، سواء فى مجال الرعاية أو مجال البث، وكيفية تنفيذ جميع الحقوق الموجودة فى الكراسات بشكل فعلى.

ثانيا: النادى الأهلى قام بدراسة التطورات والتحولات والتغيرات الاقتصادية فى مصر وارتفاع معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار التى انعكست على انتظام المسابقات والمنافسات الرياضية التى يشارك فيها النادى الأهلى، وزيادة عدد المنافسات الدولية والعربية التى يستضيفها ويشارك فيها النادى الأهلى وتقدم حقوقا جديدة للشركاء من الرعاة وقنوات البث والوافد الجديد لسوق البث " المواقع الإلكترونية" التى يشجعها الأهلى على الاستثمار فى المجال الرياضى وخاصة فى مجالى الرعاية والبث.

ثالثا: كراسات الشروط الحالية تتوافق مع المشروعات التطويرية التى أقرها مجلس الإدارة، بحيث يمكن الاستفادة من الحقوق الجديدة الناتجة عن المشروعات التطويرية الكبيرة.

رابعا: تضمنت الكراسات مجموعة جديدة من الحقوق فى مجال الرعاية والبث التى تحقق طموحات وتطلعات عائلة الأهلى فى الفترة المقبلة.

خامسا: الكراسات تركز على فتح أسواق جديدة للنادى الأهلى خارج جمهورية مصر العربية والاستفادة من القيمة التاريخية للنادى الأهلى فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية وفى الأسواق العالمية أيضا.