«السريس والعصيدة وورق اللفت».. القرويون بما يعالجون مذاهب

31 مارس 2018 - 09:32 م

"شوك الإبل" منقذ الأطفال من "الكحة".. اللبسان مضاد حيوي.. و"السريس والعصيدة وورق اللفت" مذاق شتوي ضد جحيم الأسعار

"الحاجة أم الاختراع".. خاصة عند ارتفاع الأسعار، والإهمال الطبي، حيث يعتمد الأهالي في الأماكن النائية على الطب البديل، لمواجهة أزمات الشتاء التي تعصف بأجسادهم، خاصة الأطفال، فلا يجدون بديلاً إلا بالبحث في بيئة طبيعية للتغلب على هذه الأمراض.

"المصريون" رصدت ما يقوم به أهالي الداخلة بالوادي الجديد، حيث يعتمدون على وجبة "اللبسان" كمضاد حيوي في كل البيوت لمواجهة أمراض البرد.

فيما يقوم أهالي حلايب وشلاتين بغلى عشب "العاقول"، وشربه لإنقاذ الأطفال من الكحة، كما يستخدمون ألبان الإبل لمقاومة فيروس سي.

فيما كان الخلاص من جحيم الأسعار باستبدال وجبات أساسية في الريف المصري ببدائل من الزراعات بدون أسعار كأوراق اللفت والبنجر لعمل "المحشي"، كما يفعل أهالي الشرقية.

بينما كانت العصيدة والحميضة من ابتكارات القرى القريبة من الجبال بالمنيا، للتغلب على برد الشتاء، وارتفاع الأسعار.

السريس وورق اللفت والبنجر لعمل المحشي بالشرقية

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