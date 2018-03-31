» مدرب ليفربول يعلق على أنباء رحيل «صلاح» للريال

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علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الأنباء التي تتردد مؤخرًا عن رحيل النجم محمد صلاح، مهاجم الريدز والمنتخب الوطني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد يورجن كلوب، فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، أنه لا يشعر بالقلق تجاه رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال الصيف المقبل، بعدما دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

وقال كلوب، "لا أشعر بالقلق من رحيل محمد صلاح الصيف المقبل، هناك من يتحدث عن شعوري بالقلق وأنا أقول له لا".

ودخل محمد صلاح دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع ليفربول هذا الموسم، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.

يذكر أن محمد صلاح، قاد ليفربول لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "سيلهرست بارك" معقل كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".


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