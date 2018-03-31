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أبوشقة: سندفع بمرشح رئاسي.. وصادق: أمر مستبعد

الحياة السياسية

بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة

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الوفد

ابوشقة

سعيد صادق

عقب فوزه برئاسة حزب "الوفد"، أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب "الوفد" أنه لا إقصاء لأحد داخل الحزب، قائلاً إنه سيقود الحياة السياسية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أبوشقة في خطاب فوزه برئاسة الحزب أن "الوفد سيدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة  2022، وأنه لن يغلق مقر للحزب بعد اليوم، واستمرار المقرات هي مسئوليته الشخصية، كما أن الطيور المهاجرة من الوفد ستعود لبيتها مرة أخرى، وكذلك سيكون هناك تطوير كامل لجريدة الوفد، كما أنها لن تغلق وهذه مسئوليته الشخصية".

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "فوز المستشار بهاء أبوشقة بمنصب رئيس حزب الوفد هو انتصار للديمقراطية والتحول السياسي في الحياة الحزبية في مصر".

وأضاف لـ "المصريون": "خطة رئيس حزب الوفد الجديد ستتركز علي عدة محاور؛ أهمها إحياء دور الحزب في الحياة السياسية وتوسيع قواعده الشعبية في الشارع المصري وزيادة عدد مقاعده في مجلس النواب القادم وتصدره قائمة الأحزاب التي ستمثل في البرلمان القادم".

مع ذلك، رأى أن "الحزب غير مؤهل للدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2022، كما أن الأمر يتوقف على عدة اعتبارات سياسية وتشريعية قد تحدث خلال الفترة القادمة".

ووصف صادق، حزب "الوفد" بأنه "حزب عريق سياسيًا بصرف النظر عن من يقوده سياسيا والدليل على ذلك رفض حزب "الوفد" ترشح الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وهو ما حفظ له تاريخه النضالي والسياسي".


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