» مفأجاة عن نسبة المشاركة بالانتخابات

28 مارس 2018 - 11:36 م

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية فاقت المشاركة في انتخابات 2014، قائلا: "الحمدلله عدينا كتير.. وشكرا يا مصريين".

وناشد "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الهيئة الوطنية للانتخابات مد فترة الانتخابات ليوم أخر نظرا لصعوبة الحالة الجوية.

وأشار موسى إلى أنه لا يوجد مانع قانوني من مد الانتخابات ليوم رابع.

وانطلقت الإثنين الماضي، الانتخابات الرئاسية، واستمرت حتى اليوم ، ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.