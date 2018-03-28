» تقدم السيسي باكتساح على منافسه بإحدى لجان المعادي

28 مارس 2018 - 11:24 م

أظهرت المؤشرات الأولية من عملية فرز الأصوات في اللجنة الانتخابية رقم 16 بمدرسة الشهيد النقيب علي شوقي بالمعادي، تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي باكتساح على منافسه رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى بنسبةً1208 مقابل 22، وبلغ مجمل التصويت في اللجنة (1397) صوت، فيما بلغت الأصوات الباطلة ( 167 ).

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.