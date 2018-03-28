"الأرصاد" تحذر: نشاط الرياح مستمر مع سقوط أمطار

28 مارس 2018 - 11:12 م

قال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط للرياح إلى حد ما مثير للرمال والأتربة.

وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العاصمة" أن الساعات القادمة ستشهد تكاثر السحب، وهناك فرص كبيرة لتساقط الامطار الأمر يساهم في تحسن حالة الجو.

ونوه إلى أن حالة الطقس أمر طبيعي في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن اعتبارًا من الغد هناك انخفاض في درجات الحرارة نحو 10 درجات يصاحبه نشاط للرياح لكن بسرعة أقل من اليوم، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على جميع المدن الساحلية، تمتد تدريجيًا لمحافظات الوجه البحري والقاهرة.