» «أون سبورت» تحقق في الفيديو الفاضح

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المصريون

ميدو

عبد الغنى

اون سبورت

بدأت الشئون القانونية لقناة «أون سبورت»، التحقيق في الفيديو الفاضح الذي تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمحللي مباراة مصر والبرتغال، مجدي عبد الغني، وأحمد حسام ميدو، وسيف زاهر، وحازم إمام والذي تضمن ألفاظًا خارجة.

وقالت المصادر: إن الفيديو المسرب ليس عليه "لوجو" القناة، وبالتالي فهناك عدة احتمالات لكيفية تصويره، أقواها أنه من الممكن أن يكون تم سرقة تردد القناة.

ذكرت المصادر أن المسألة قيد التحقيق لمعرفة مصور الفيديو للمحللين وهم يتحدثون خارج الهواء في استراحة جانبية، ولم يتم التوصل لنتيجة معينة حتى الآن.

كان نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا فيديو يظهر فيه الرباعي الإعلامي سيف زاهر وحازم إمام وأحمد حسام «ميدو» لاعبا الزمالك السابقين ومجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، وتضمن الفيديو توجيه مجدي عبد الغني بعض الألفاظ الخارجة للثلاثي على سبيل المداعبة، لا سيما وأنهم لا يعلمون بأن هذا الحوار على الهواء.


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