24 مارس 2018 - 04:33 م

"لماذا لا يوجد محمد صلاح إسرائيلي؟" هكذا تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قائلة إن "إسرائيل لديها في فرقها الكروية الكثير من الشباب الرياضي الواعد، إلا أنه حتى لو امتلكت لاعبين ذوي موهبة كروية كبيرة، فإنهم سرعان ما سيصبحون أمثلة ونماذج للفشل".

وأضافت: "محمد صلاح هو اللاعب البارز لفريق (ليفربول) والمنتخب المصري، أداءه البارع ومهارته الفائقة على أرض الملعب، سيخلد اسمه كنجم في الملاعب الإنجليزية، والسؤال الأهم الآن هو: لماذا لا يكون لدينا لاعب مثل صلاح في إسرائيل؟".

وتابعت: "صحيح أن هناك لاعبين إسرائيليين صنعوا سمعة جيدة في الخارج، لكن عددهم قليل جدًا وهذا الأمر لا يساعدنا على الصعيد الدولي. في إسرائيل يحبون كرة القدم، وهناك عدد كبير من المواهب الشابة التي مع العمل الشاق على المستوى الفسيولوجي والعقلي، يمكن أن يصبحوا لاعبين رائدين في أوروبا أيضًا، ولكن للأسف الشديد حتى عندما تنمو الموهبة الواعدة هنا بإسرائيل، سيتم إفسادها وتكون نموذجًا للفشل والإخفاق".

واستدركت الصحيفة: "نعم قد يكون لدينا صبي موهوب إلا أن لحظات المجد المفاجئة التي يحصل فيها في بداية حياته ومسيرته الرياضية تصيبه بالغرور وتعمي عينيه ما يؤثر على أدائه؛ وهو ما لم يحدث في حالة اللاعب المصري والدولي محمد صلاح".

واستكملت: "إذا ظهرت عندنا موهبة رياضية، فإن صاحبها سيكون لديها سيارة لامعة ويحاط بالفتيات الجميلات، وعندما يكون رأس هذا الشاب الموهوب مشغولاً بالحسناوات والسيارات، فإنه لا يهتم بالتدريب الشاق بالملعب وتعزيز لياقته البدنية ولا يعتبر وقتها أسلوب الحياة الرياضي في قمة أولوياته، وقد قال كريستيانو رونالدو إن (الموهبة بدون عمل شاق لا قيمة لها)".

وختمت: "اللاعب الموهوب بإسرائيل ليس أمامه إلا مصيران؛ الأول هو تدميره قبل الأوان، والثاني وهو السيناريو الأفضل أن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن وبعد وقت قليل يتقاعد ويبتعد عن عالم الكرة والأضواء، ويجد لنفسه مهنة أخرى. هذا هو الواقع المحزن في كرة القدم الإسرائيلية ، وللأسف الشديد لا توجد فرصة لتغيير الأمر".