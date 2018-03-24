رئيس البعثة: هناك أسماء لا تصلح للعب في المنتخب

24 مارس 2018 - 04:22 م

أبدى عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حزنه الشديد لهزيمة المنتخب الوطني أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، في مدينة زيورخ السويسرية.

وقال «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا تايم»: «تجربة مفيدة بكل المقاييس، رغم إني حزين لأننا كنا كل موعد مع التاريخ بالفوز على بطل أوروبا، ولكن قدر الله وما شاء فعل».

وأضاف: «بتكلم كمشجع مش عضو مجلس إدارة، لو قدرنا نتماسك شوية كان نقدر نفوز، والشوط الثاني كنا أفضل من الأول، أنا مش بتدخل في الفنيات، الراجل كان عاوز يجرب أكبر عدد ولكن وجهة نظري كمشاهد مادام حتى الدقيقة 90 أنا كسبان وبلعب مع بطل أوروبا، لازم يكون فيه ثبات أكتر والنتيجة معنويًا كنا هانستفاد منها».

وكشف: «ابني كلمني وقالي خلاص كنا هانكسب، وقالي كان عنده اعتراض على بعض التغييرات خاصة خروج صلاح».

وواصل: «أنا شايف إن صلاح كان يستمر، لاعب كبير بيلفت النظر وبيتعمل له حساب في الملعب، اللاعب الكبير في المواقف الصعبة بيبقى موجود، زي ما عمل كريستيانو، وجهة نظر كابتن كوبر تحترم، لكن من الإيجابيات إننا عرفنا إن في ناس تصلح تكون موجودة وفي ناس لا، أعتقد إن في ناس أفضل وفي ناس مش هايكون ليها دور بعد كده أو متشاركش بشكل أساسي».



