  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
مفاعل نووي (أرشيفية)

إسرائيل لا تجرؤ على تهديد مفاعل «الضبعة».. لهذا السبب

محمد صلاح

لماذا لا يوجد محمد صلاح «إسرائيلي»؟

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن الفيديو «الفاضح»؟

المنتخب الوطني

رئيس البعثة: هناك أسماء لا تصلح للعب في المنتخب

لقطة من الإعلان

قرار بوقف إعلانات شبكة «we » الحكومية

خ

معلومات لا تعرفها عن مدير أمن الإسكندرية

توفيق عكاشة

«الإدارية» تحسم الجدل حول عودة "عكاشة" للبرلمان

ي

ننشر أسماء مصابي انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

صورة الخبر

أسباب القبض على مراسلة "التايمز" بمصر

ي

أول ظهور لمدير أمن الإسكندرية عقب نجاته

تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين في "فض رابعة"

قضايا وحوادث

محمد بديع
بديع

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

وزير الداخلية يكشف كواليس "فض رابعة"

#

تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين لـ 4 فبراير وعرض "العريان" علي معهد الكبد

#

تأجيل قضية "فض رابعة" وتغريم 8 شهود ألف جنيه

#

بدء محاكمة قيادات الإخوان في "فض رابعة"

الداخلية

إعتصام

الإخوان

فض رابعة

بديع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة  المحامي محمد بديع، و738 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ31 مارس لاستكمال المرافعات.

يأتي على رأس المتهمين، كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قضايا الدولة تطعن على وقف "أوبر" و"كريم"
» «أون سبورت» تحقق في الفيديو الفاضح
» تجديد حبس لاعب أسوان المتهم بالإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أول صور للشهيد "جلال" سائق مدير أمن الإسكندرية
» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟
» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية
» ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة بالجيش
» أول تعليق من وزير الشباب على هزيمة الفراعنة
» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار