  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
الدكتور حسن نافعة

السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

السيسي وساندرا نشات

هذا الملفات غابت عن حوار «السيسي»

صلاح

داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

المطربة الإسرائيلية شيران ابراهام

مفاجأة.. تصوير أغنية إسرائيلية في سيناء

ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب

صحفي إسرائيلي: السفير الأمريكي أسوأ من «ابن كلب»

الدكتور أحمد كريمة

عدم المشاركة في الانتخابات حرام شرعًا

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

معصوم مرزوق

انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة

موسى مصطفى

أزهريون يردون على «موسى مصطفى»

" الوزراء": سنتخذ اللازم للحد من ارتفاع الأسعار

تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات

داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

#

"صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

#

"السعيد" يحذف صورته مع صلاح

#

محاميا «الإخوان» يردان على إعدام «مرسي» و«بديع»

حذر داعية سلفي، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، من "الإخوان المسلمين"، قائلاً إنهم يحاولون التقرب منه وضمه لصفوفهم.

 وكتب حسين مطاوع الداعية السلفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" رسالة إلى مصر صلاح رسالة إلى لاعب مصر العالمي محمد صلاح انتبه، ما نعرفه عن جماعة الإخوان أنها ترمي بشباكها حول كل شخص من شأنه أن يضيف إليها لا سيما إن كان هذا الشخص يملك قاعدة جماهيرية بالملايين مثل حالك".

وأضاف: "سوف نجد في الفترة القادمة ثناءات بالجملة منهم عليك ودعوة منهم للالتفاف حولك، ومحاولات لترغيبك في الجماعة، وسيكون مفتاح ذلك استغلالهم لعاطفتك الدينية الفطرية".

وتابع: "وقد بدأها بالفعل الإخوانجي السعودي عائض القرني حيث قام بتصوير مقطع له يثني فيه عليك ويثمن لك سجودك بعد كل هدف تحرزه، ووصفك بأنك بذلك تعطي انطباعا جيدا عن الإسلام في الغرب، وبذلك قد تجد نفسك مضطرا للرد عليه وشكره على ثنائه هذا وهذه هي البداية، بل قد تفاجئ بأحد الإعلاميين المأجورين من الجماعة يسألك عن رأيك فيما قاله عنك الشيخ عائض القرني"؟

واختتم: "هذه الجماعة لها مداخل كثيرة خبيثة فانتبه وفقك الله وكفاك وكفانا شرورها، ووالله ما كتبت هذا إلا ناصحا لله وفي لله لشخص أحسبه ذو فطرة سليمة فخفت أن تلوث".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «هنية»: 4 أهداف وراء محاولة اغتيال «الحمد الله»
» هجمات قرصنة الكترونية على وزارة الدفاع الروسية
» «السعيد» يدرس تفعيل تعاقده مع الزمالك
» القتل والسرقة.. مرض أم جريمة؟
» قبل المونديال.. أزمة بين بريطانيا وروسيا بسبب«هتلر»
» ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»
» مواجهات عنيفة تجتاح إسرائيل بسبب التجنيد الإجباري
» مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية
» ليفربول يبدأ التحرك لضم خليفة «صلاح»
» استقالة أبرز مستشاري «ترامب»
» هجوم ناري من "إيهاب جلال" على معارضيه

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار