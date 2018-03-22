مفاجأة.. تصوير أغنية إسرائيلية في سيناء

22 مارس 2018 - 08:53 م

زعمت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر، أنه تم مؤخرًا تصوير أغنية للمطربة الإسرائيلية شيران ابراهام في سيناء.

وكتبت صفحة "إسرائيل في مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بإيحاء يمني مغنية إسرائيلية تصور كليب في سيناء انطلقت أغنية "يتيم" مؤخرًا للمطربة والملحنة وواضعة الكلام الإسرائيلية شيران ابراهام ذات الجذور اليمنية والعراقية".

وذكرت السفارة أن تصوير الأغنية تم في سناء، مضيفة: "تم تصوير كليب الأغنية في سيناء، والمميز في هذه الأغنية أنها مستوحاة من قصة حقيقية عن يتيم يقرب للمطربة كان يتطلع إلى تحقيق حلمه للوصول من اليمن إلى إسرائيل".