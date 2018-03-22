صحفي إسرائيلي: السفير الأمريكي أسوأ من «ابن كلب»

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ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب
ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب

وكالات

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وصف روغل ألفر، صحفي إسرائيلي، ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب، بـ«العنصري»، معتبرًا أنه يستحق أكثر من لفظ «ابن كلب»، وهو اللفظ الذي نعته به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال «ألفر»، بحسب صحيفة «هآرتس»، «ابن كلب؟ عباس (الرئيس الفلسطيني) تلفظ بصورة غير دبلوماسية، لكن بلطف، فريدمان (السفير الأمريكي في تل أبيب) عنصري ورجل ابرتهايد. وهذا أسوأ من ابن كلب».

وفي وقت سابق وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأنه «ابن كلب»، بسبب تأييده للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

واتهم الرئيس الفلسطيني، خلال كلمة أمام قمة للقيادة الفلسطينية في مدينة «رام الله»، السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بالدفاع عن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، لقوله إن المستوطنين يبنون على «أرضهم».

وقال عباس في لهجة غاضبة: «ابن الكلب يقول إنهم يبنون في أرضهم وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا في تل أبيب ماذا ننتظر منهم».


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