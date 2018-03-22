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جامعة الأزهر تستضيف المنتدى المصري الياباني للعلوم

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اليابان

ابتكارات

جامعة الأزهر

يفتتح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، السبت المقبل، المنتدى المصري الياباني للعلوم "الابتكارات والتحديات الجديدة" 2018، وذلك بقاعة مؤتمرات الأزهر، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور أحمد نبيل، مسئول التعاون الدولي بجامعة الأزهر، أن هذه المرة الأولى التي يستضاف فيها المنتدى برحاب الجامعة العريقة، بالتعاون مع جمعية أعضاء الهيئة اليابانية لتطوير العلوم بمصر وجامعة "كيوشو" اليابانية والسفارة اليابانية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى محاضرين من جامعتي "كاجوشيما وكوبا" باليابان، إضافة إلي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأساتذة مصريين متخصصين من جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية والمركز القومي للبحوث في مجالي التقنية الحيوية.

وصرح الدكتور طارق سلمان ان  المنتدي العلمي يسعي الي تدعيم أواصر الصداقة والتبادل العلمي في مختلف  المجالات بين جامعة الأزهر والجامعات اليابانية ويعتبر تعزيزاً وتفعيلاً للمبادرة اليابانية المصرية للتعلم والتي تقدم فرصة فريدة للطلاب المصريين للدراسة في اليابان،


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