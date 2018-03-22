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بالصور.. افتتاح مشروع عروض الدولفين «دولفينا» بالغردقة

قبلي وبحري

صور الافتتاح
صور الافتتاح

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مشروع

عروض

الدولفين.

بالغردقة. افتتاح.

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، مشروع عروض الدولفين" دولفينا" وسط عدد كبير من أهالي مدينة الغردقة ومختلف الجنسيات الأجنبية الروسية والإنجليزية والألمانية وغيرها من أصحاب الجنسيات الأخرى، بالطريق الدائري الخارجي خلف مطار الغردقة الدولي.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال كلمته، أن افتتاح هذا المشروع الضخم من عروض الدولفين يعد بمثابة خلق حياة جديدة داخل الصحراء، مشيراً إلى أن افتتاح مشروع عروض الدولفين بمدينة الغردقة يأتي في إطار الدعم الكامل لكل المشاريع التي من شأنها تنشيط السياحة وأيضاً الترفيه عن الأهالي والسائحين بدلاً من الإقامة الكاملة داخل الفنادق والاقتصار فقط علي السياحة الشاطئية.

وتضمن الافتتاح بعض عروض الفنية من عروض رقص بالية وبعض العروض الهندية والإيطالية واللاتينية، بالإضافة إلي عروض الدولفين الرائعة، ونالت جميع هذه العروض إعجاب الحضور.

حضر الافتتاح السيد وجدي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دولفينا بالإضافة إلي العديد من ممثلي شركات السياحة.


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