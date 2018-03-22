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مواجهات عنيفة تجتاح إسرائيل بسبب التجنيد الإجباري

عرب وعالم

مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين
مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

مظاهرات

التجنيد الاجباري

شهدت فلسطين المحتلة مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومئات من المتظاهرين الأرثوذكس الإسرائيليين في منطقة "بني براك" خلال احتجاجات ضد التجنيد العسكري الإلزامي لطلاب "الإكليريكية" في إسرائيل.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطة احتجزت 6 من المتظاهرين خلال تصاعد الاشتباكات العنيفة بينهما، ومنعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين من إغلاق الطريق الرئيسي في المنطقة.



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