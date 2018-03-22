أزهريون يردون على «موسى مصطفى»

22 مارس 2018 - 07:04 م

قابل أزهريون تصريحات المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، بأنه حال فوزه سيلغي جامعة الأزهر، قائلين إنه يهدف من ذلك إلى جذب الانتباه إليه، ومخاطبة فئات بعينها لدعمه في السباق الرئاسي.

وفي تصريحات متلفزة له، قال موسى، إنه سيعمل على توزيع طلاب الجامعة على باقي الجامعات المصرية؛ للقضاء على الفكر المتطرف في العملية التعليمية بمصر.

وأضاف أنه سيعمل على إلغاء جميع الكليات العملية والمتخصصة من الأزهر، "كونها تبث روح مخالفة للروح التي يحتاجها الوطن في هذه الفترة"، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر يتحكم فيها شيخ الأزهر، وهو ما لا يليق بالعملية التعليمية في مصر.

المرشح لرئاسة الجمهورية، تابع قائلًا: "كليات الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والإعلام بالأزهر مالهاش، ليس لها أهمية ويجب إلغاؤها".

الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، قال إن "كلام موسى يؤكد أنه لا يدرك حجم ومكانة مؤسسة الأزهر محليًا ودوليًا".

وأضاف لـ"المصريون": "ربما كان يرغب في الحصول على دعم مؤسسة الأزهر، وعندما لم يجد ذلك، سارع إلى الهجوم عليها، واتهامها بتهم لا أساس لها من الصحة، ولا دليل واحد عليها".

وتابع: "الأزهر، خلال الفترة الحالية يقوم بأدوار مهمة للغاية، فهو يسير جنبًا إلى جنب مع الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف، ويدعو إلى التعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب، وهذا ربما لا يعجب البعض، ما يؤدي في النهاية إلى الهجوم عليه".

وطالب من يتهم الأزهر بتخريج الإرهابيين والمتطرفين، بأن يراجع نفسه، ويبحث عن أسباب انتشار التطرف، ويضع سبل للتخلص منها والقضاء عليها، قائلاً: "الفكر المتطرف يكمن في الجماعات المتطرفة، وفي الفكر الذي يبث من الداخل والخارج، وتقوم بعض الوسائل بنشره والترويج له.

عميد كلية الشريعة والقانون، شدد على أن "الأزهر لا يأوي فكرًا متطرفًا أو إرهابيين، وكذلك لا يُخرج إرهابيين كما يزعم يروج البعض"، مؤكدًا أن "الجميع يدرك أهمية ومكانة الأزهر ودوره في ترسيخ قيم العدالة والمساواة والوسطية، فضلًا عن أن الدستور والقانون، نصا على أنه هيئة مستقلة، لها مكانتها المحلية والعالمية، ودورها العظيم الذي لا يستطيع أحد إنكاره".

إلى ذل، قال الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر سابقًا، قال إن "من يهاجم الأزهر يدرك أنه بمجرد إطلاق ذلك الهجوم ستتجه جميع الأنظار نحوه، وسيثير الجدل والبلبلة، لذا فهذا المرشح يرغب في جذب الانتباه، وإرضاء بعض الفئات".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "يريد بذلك الهجوم إرضاء غير المسلمين، وبعض الاتجاهات العلمانية وكذلك الإلحادية، والأزهر ليس من صنيعة أي رئيس، ولن يستطيع أحد إلغاءه أو التقليل من مكانته أو دوره".

وأكد أنه يتمنى أن تكثر الشكوى من الأزهر، لأن "ذلك دليل على أنه ليس صوت السلطة، وليس تابعه لها، وإنما مؤسسه مستقلة لا يرض أحد كائنًا من كائن رأيه أو سطوته عليه".

عميد كلية أصول الدين، قال إن "الأزهر هيئة عالمية ينطق باسم المسلمين في كل مكان، وكل ما يقال عنه هراء، لا جدوى ولا أهمية منه، ويجب أن لا يشغل أحد".

وأشار إلى أن "الأزهر لم ولن يخرج متطرفين، وليس معنى الدعوة لتصويب الخطاب الديني، أن منهاجه الحالية تروج للفكر المتطرف، ولكن من الطبيعي أن يتم التصويب من فترة لأخرى".

وبرأي مزروعة، فإن "الأزهر عليه أن لا يسكت على الإهانة والاتهامات التي توجه إليه، وأيضًا على شيخ الأزهر ومستشاريه ووكيل الأزهر وغيرهم من الموظفين أن يردوا على تلك الاتهامات، وأن يبحثوا أسباب ذلك الهجوم، وأن يسألوا أنفسهم لماذا ينتقدهم البعض، وكذلك ما الواجب عليهم القيام به، وما المفترض عدم القيام به".