» ليفربول يبدأ التحرك لضم خليفة «صلاح»

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برشلونة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

بدأت إدارة ليفربول الإنجليزي، التحرك بشكل جدي لضم مهاجم برشلونة تحسبا لرحيل محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب الألماني يورجن كلوب المدير لليفربول، إدارة ناديه بالدخول في مفاوضات لضم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، في الميركاتو القادم.

وكشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، عن أن "كلوب" يحضر نفسه للسيناريو الأسوأ وهو انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني في ظل اهتمام ريـال مدريد وبرشلونة بضمه الموسم المقبل، وبدأ بالفعل التفكير في التعاقد مع ديمبلي ليكون بديلا للفرعون المصري.

وسجل صلاح 36 هدفًا هذا الموسم مع ليفربول في جميع البطولات كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا.



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