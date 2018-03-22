  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
معصوم مرزوق

انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

موسى مصطفى

أزهريون يردون على «موسى مصطفى»

ترامب

«ترامب» يفرض 50 مليار دولار على الصين

السيسى مع لاعبى منتخب مصر

رسالة «السيسي» لبعثة المنتخب الوطني

" الوزراء": سنتخذ اللازم للحد من ارتفاع الأسعار

تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: هكذا نواجه فكر وكتب الإخوان

بالفيديو.. "الصراصير" تحكم التوك شو

دعوى لتوقيع الكشف الطبي على مقدمي برامج التوك شو

مرسي ومبارك

«إسلاميون وفلول».. هؤلاء ممنوعون من التصويت في الرئاسة

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

إصابة 23 في انقلاب أتوبيس بالشرقية

قبلي وبحري

إصابة 18شخصا إثر انقلاب أتوبيس بالعياط
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 22 سائحا في انقلاب أتوبيس بطريق مرسي علم- إدفو

#

نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"

#

إصابة 11 في انقلاب أتوبيس بالشرقية بسبب الأحوال الجوية

#

إصابة 11 شخصًا في انقلاب أتوبيس بسبب الأمطار

وزارة النقل

وزارة الصحة

الشرقية

انقلاب اتوبيس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 23 مواطنًا في حادث انقلاب  أتوبيس بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، وكسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»
» مواجهات عنيفة تجتاح إسرائيل بسبب التجنيد الإجباري
» مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية
» ليفربول يبدأ التحرك لضم خليفة «صلاح»
» استقالة أبرز مستشاري «ترامب»
» هجوم ناري من "إيهاب جلال" على معارضيه
» «بوتين» يقبل دعوة البشير لزيارة السودان
» إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب
» سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي
» إصابة 23 في انقلاب أتوبيس بالشرقية
» مقتل 14 شخصًا في انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشو

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار