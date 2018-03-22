  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
معصوم مرزوق

انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

موسى مصطفى

أزهريون يردون على «موسى مصطفى»

ترامب

«ترامب» يفرض 50 مليار دولار على الصين

السيسى مع لاعبى منتخب مصر

رسالة «السيسي» لبعثة المنتخب الوطني

" الوزراء": سنتخذ اللازم للحد من ارتفاع الأسعار

تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: هكذا نواجه فكر وكتب الإخوان

بالفيديو.. "الصراصير" تحكم التوك شو

دعوى لتوقيع الكشف الطبي على مقدمي برامج التوك شو

مرسي ومبارك

«إسلاميون وفلول».. هؤلاء ممنوعون من التصويت في الرئاسة

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

توقف تطبيق «كريم» في مصر

الصفحة الأخيرة

تطبيق كريم
تطبيق كريم

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. استعدادات البرتغال للقاء الفراعنة

#

مصر تستنكر انتقاد ألمانيا للانتخابات الرئاسية

#

أدمن «أسف ياريس» يرد على «نشوى الحوفي»

#

"بوتين" يهزم "ترامب" في لعبة الشرق الأوسط

أوبر،

تاكس،

كريم

المواصلات

تطبيق كريم

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق "كريم" من توقف خدمات التطبيق، في مصر، وذلك بعد أيام من إصدار محكمة القضاء الإداري، قرارًا بإيقاف نشاط الشركة داخل محافظات الجمهورية.

من جانبها، أصدرت شركة "كريم" بيانًا رسميًا، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، منذ قليل، قال فيه: "تثق كريم في عدالة القضاء المصري وجاري من جانبنا فحص ما أصدرته المحكمة الإدارية الموقرة بشأن تراخيص مجال النقل التشاركي".

وأضاف البيان: "على مدار الأعوام الثلاث الماضية، شرعت الحكومة المصرية بقيادة وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل العمل مع واستشارة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة كريم والشركات الأخرى العاملة في مجال النقل التشاركي، للوصول لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتشغيلية لنشاط النقل التشاركي في مصر".

وتابعت الشركة في بيانها: "قد نتج عن هذا تدوين مسودة قانون للنقل التشاركي وسيتم تقديمه للبرلمان المصري في اقرب وقت. وذلك خلال تلك الفترة الزمنية، فإن الجهود المشتركة لشركة كريم والحكومة المصرية معًا قد نجحت في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمصريين. هذا وقد قامت شركة كريم باستثمار أكثر من 25 مليون دولار في مجال البنية التحتية، وقامت الشركة بتأسيس مركز الاتصال وخدمة العملاء الرئيسي لها بالقاهرة وتمكنت من توفير خدمات النقل بالطلب بأسعار مناسبة في 14 مدينة بمصر. وستستمر شركة كريم بالعمل الجاد جنبا إلى جنب بجانب الحكومة المصرية".

واختتمت الشركة: "نحن نؤكد على ثقتنا التامة بالنظام القضائي المصري ونؤكد على التزامنا بإتباع الإجراءات القضائية اللازمة حال صدور حكم ضد نشاط النقل التشاركي. اما في الوقت الحالي، فنحن لا نزال مستمرين في توفير خدماتنا للمجتمع المصري على النحو المعتاد".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء 20 مارس، حكما قضائيا بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، وفقا لنظام "الأبليكشن" أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم، نظام التتبع GPS .

وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركات أوبر وكريم، بالمخالفة لقانون المرور.

واستجابت المحكمة في جلستها، اليوم، وألزمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والنقل والاتصالات، بوقف نشاط الشركتين في مصر.

يذكر أن الدعوى القضائية حملت رقم 33744 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتى أوبر وكريم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»
» مواجهات عنيفة تجتاح إسرائيل بسبب التجنيد الإجباري
» مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية
» ليفربول يبدأ التحرك لضم خليفة «صلاح»
» استقالة أبرز مستشاري «ترامب»
» هجوم ناري من "إيهاب جلال" على معارضيه
» «بوتين» يقبل دعوة البشير لزيارة السودان
» إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب
» سر تأجيل افتتاح أول مفاعل نووي في العالم العربي
» إصابة 23 في انقلاب أتوبيس بالشرقية
» مقتل 14 شخصًا في انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشو

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار