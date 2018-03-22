رسالة «السيسي» لبعثة المنتخب الوطني

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كأس العالم

المصريون

كوبر

حرص المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبى المنتخب فور وصوله إلى مدينة زيورخ السويسرية.

وأكد "عبد العزيز"، للاعبي المنتخب وجهازهم الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن كأس العالم حلم طال انتظاره، وعلينا التمسك بالظهور بشكل جيد أمام العالم.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أن هذا العام عنوان الطموح والشباب وعلى اللاعبين المعرفة بأن الرئيس يدعمهم ويتابعهم.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره البرتغالي غدًا في العاشرة إلا الربع مساءً، على ستاد لاتس جران، حيث يخوض المنتخب الوطني معسكر مغلق في سويسرا، يواجه خلال البرتغال واليونان وديًا، في أول معسكر إعدادي للفراعنة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه أوروجواي في أولى مبارياته بكأس العالم يوم 15 يونيو في ستاد يكاترينبورج في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويلعب أمام روسيا يوم 19 يونيو باستاد كريستوفسكي في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي مع السعودية يوم 25 يونيو بستاد فولجوجراد أرينا في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.


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