«خاشقجي»: هكذا نواجه فكر وكتب الإخوان

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السعودية

جمال خاشقجي

محمد بن سلمان

قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنه علينا أن نقدم فكرًا أكثر تطورًا وحداثة واستجابة لقضايا العصر في مسائل الحكم والديمقراطية حتى يمكننا مواجهة فكر وكتب الإخوان.

وكتب «خاشقجي» عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« كيف نواجه فكر وكتب الاخوان ؟ لنقدم فكرا اسلاميا اكثر تطورا وحداثة واستجابة لقضايا العصر مما قدموا في مسأل الحكم والديموقراطية والعدالة وتطوير القضاء والتنمية والتربية، لنكن النموذج الاسلامي المعاصر والناجح وحينها سينسى الناس الاخوان وكتبهم».

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تعهد بالقضاء الكامل على ما تبقى من "فكر عناصر جماعة الاخوان المسلمين الذي غزا المدارس السعودية".

وقال بن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إن "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الاخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا".

وردا على سؤال مقدمة البرنامج، نورا اودونيل، بشأن القضاء على التشدد في النظام التعليمي، أجاب بن سلمان قائلا "بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن بلاده "ستقدم للعالم ما تبذله من مساع حثيثة لمواجهة التطرف" مضيفا أنه "بعد عام 1979 كنا ضحايا لبعض الممارسات الدينية، وبخاصة جيلي الحالي".


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