» "أوبر" تزيل أطول سياراتها ذاتية القيادة بعد مقتل سيدة

20 مارس 2018 - 02:44 م

أزالت شركة أوبر اطول سياراتها ذاتية القيادة من الطريق بعد ان صدمت احدي هذه السيارات سيدة تبلغ من العمر 49 عامًا اسفرت عن وفاتها في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية.

ويعتقد أن الحادث هو أول حالة وفاة تشمل سيارة ذاتية القيادة تماماً، الضحية كانت تسير على دراجتها عبر الشارع عندما اصطدمت بها سيارة فولفو من طراز XC90 .

كان هناك سائق سلامة خلف عجلة القيادة في وقت الحادث، ولكن السيارة كانت في وضع ذاتي القيادة تماماً.

شاهد الفيديو من هنا..