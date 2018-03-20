» فيديو نادر للملك الفاروق أثناء عودته لتولي العرش

20 مارس 2018 - 02:30 م

تداول مجموعة من النشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو نادر للملك فاروق أثناء رجوعه إلي مصر لتولي العرش بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول عام 1936م.

يذكر أن الملك فاروق استمر في حكمه ستة عشر سنة إلى أن أطاح به "الضباط الأحرار" في 23 يوليو1952 و أجبروه على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما لبث أن عزل في 18 يونيو 1953 بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية.

وبعد تنازله عن العرش أقام في منفاه بروما، وكان يزور منها سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما في 18 مارس 1965 ودفن أولا في مقابر إبراهيم باشا في منطقة الإمام الشافعي ثم نقلت رفاته في عهد الرئيس محمد أنور السادات إلى المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة تنفيذاً لوصيته.