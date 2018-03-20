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لانتهاكها حقوق صحفيين..

محكمة أوروبية تغرم تركيا 22 ألف يورو

عرب وعالم

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وكالات

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عاقبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع غرامة تبلغ قيمتها 21 ألف و500 يورو إلى كل من الصحفيين محمد ألتان وشاهين آلباي، وذلك لانتهاك حقوقهما بسبب اعتقالهما بحجة المشاركة في الانقلاب الفاشل، وفقا لما نقلته  صحيفة "زمان" التركية.

وأفادت الأنباء أن القرار صدر بموافقة 6 أعضاء من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ورفض عضو واحد فقط.

يأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف المحكمة الدستورية التركية قبل أسبوع بوقوع انتهاكات في عملية اعتقال شاهين آلباي الكاتب الصحفي في جريدة "زمان" التي كانت تعد الأكثر مبيعا في تركيا قبل إغلاقها، وإصدارها حكما بالإفراج عنه قيد المحاكمة مع فرض إقامة جبرية عليه.

تجدر الإشارة إلى أن ألباي مسجون منذ 30 يوليو 2016، بتهمة الارتباط بمنظمات إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال محاولة الانقلاب  الفاشلة عام 2016 والتي قتل فيها أكثر من 240 شخصا.


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