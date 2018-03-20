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زيادة الأسعار فى مصر تتصدر الصحف العالمية

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وكالات

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اهتمت الصحف العالمية بعدد من الموضوعات الهامة والمختلفة علي الصعيد الدولي ولكن "فاينانشال تايمز" ركزت في تقرير لها على الشأن المصري، وجاء بعنوان "المصريون تضربهم زيادة لا هوادة فيها في الأسعار... والسيسي يتجه للفوز بالانتخابات".

وأشار التقرير إلى أن المصريين ضربهم التضخم وارتفاع الأسعار، فبات لديهم احتياجات أهم من التصويت في الانتخابات.

واستخدم التقرير حالة موظف مصري مؤيد للرئيس الحالي، غير أن عمله في وظيفتين لسداد التزاماته جعله غير مكترث بالتصويت.

وأشارت إلى أن الخفض الكبير في الدعم على الوقود وانخفاض قيمة الجنيه المصري للحصول على قرض قدره 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلى هبوط كبير لقيمة الجنيه أمام الدولار، كما ارتفع التضخم إلى أكثر من 30%.

وفي شأن آخر، تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقضاء الكامل على ما تبقى من "فكر عناصر جماعة الإخوان المسلمين الذي غزا المدارس السعودية".

وقال بن سلمان في لقاءه مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس نيوز" الأمريكية إن "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا".


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