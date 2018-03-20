مريم مستغيثة قبل مقتلها: "أشعر أنى سأموت هنا"

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الحياة السياسية

الطالبة مريم ضحية الاعتداء قبل وفاتها
الطالبة مريم

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المملكة المتحدة

الحالة الصحية

السلطات البريطانية

الطالبة مريم

ظهرت تفاصيل جديدة فى قضية الطالبة المصرية مريم مصطفى التي تم الاعتداء عليها في بريطانيا حيث ظهرت مقطع فيديو بعنوان "الرسالة الأخيرة" مُسجل بتاريخ أكتوبر 2017، تستغيث فيه بالسُلطات البريطانية، شاكية من إهمال حالتها الصحية.

عرفت "مريم" نفسها فى أول مقطع الفيديو قائلة: "أنا مريم، مصرية إيطالية، أعيش في المملكة المتحدة منذ 4 سنوات وأدرس، أشعر الآن بالحرج لأني أطلب منكم المساعدة، ولكن مُنذ ولادتي في روما، عانيت من أزمة في القلب، وأشعر الآن بالفقر لأنني مريضة ولا تساعدني مستشفيات بريطانيا ولا أطباؤها".

وأضافت: "أشعُر بأنني سأموت هُنا، أنا لا أشعر بالأمان، لا أستطيع الذهاب إلى الجامعة ساعدوني، أشعُر بالخوف".. تتحدث وكأنها تشعر بمصيرها.

وتابعت بنِبرة يائسة: "أنا بحاجة للمساعدة، ولكنني يأست من ذلك، حاولت الاتصال بالشرطة، ولكن لم يساعدني أحد، الطبيب العام لا يساعدني، الإسعاف لا تساعدني. يرددون فقط "لا يوجد شىء يمكننا القيام به".

صمتت مريم للحظات، ثم اعترضت على طبيعة النظام البريطاني "إنهم يهتمون بالنظام أكثر من الأشخاص، لا يهتمون بالأشخاص الذين يموتون في الشارع. أنا خائفة أن أموت هُنا".
شاهد الفيديو..


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